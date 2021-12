Bocalom rebate comentário de N. Lima sobre gestão dos recursos da capital: “Não gasto dinheiro à toa”

Questionado sobre como o prefeito Tião Bocalom (PP) reagiu ao comentário do presidente da Câmara dos Vereadores, N. Lima (PP), a respeito da forma como ele vem gerindo os recursos da capital, o gestor comentou que respeita a opinião do vereador, mas que “não gasta dinheiro à toa”.

“Passei mais de 10 anos na prefeitura e nunca tive nenhuma conta reprovada. Toda a nossa luta foi para fazer economia e mesmo assim já se sabem dos trabalhos do nosso mandato”.

Além disto, Bocalom disse também na coletiva desta segunda (13) que “cada um tem um sentimento”, e que dentre as ações feitas na gestão, envolvem limpeza da cidade e ramais recuperados.

“Ou a cidade não esta mais limpa do que antes? Ou os buracos não estão mais bem tapados do que antes? Ou os ramais não foram feitos 100% ou recuperados como foi feito esse ano? Nunca. Continuamos trabalhando, e fico feliz em falar que sobrou recurso sim, que vão ser bem pensados para gastar bem no ano que vem”, finalizou.