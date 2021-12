Bolsonaro pede ajuda a Michel Temer mais uma vez

Após contar com a ajuda do antecessor para pacificar a relação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) recorreu mais uma vez a Michel Temer (MDB) nas últimas semanas.

Dias antes de o Senado analisar a indicação de André Mendonça ao STF, na semana passada, Bolsonaro ligou para Temer para pedir que o ex-presidente o ajudasse a angariar votos a favor do “terrivelmente evangélico” no MDB. A pedido de Bolsonaro, Temer procurou senadores emedebistas e defendeu o notório saber jurídico do agora novo ministro do STF. O próprio Mendonça já tinha se reunido com o ex-presidente pós ser indicado para a Corte.