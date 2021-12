Brasil tem 127 concursos, com 15 mil vagas e salários de até R$ 33 mil

O concurso do Tribunal de Conta da União (TCU) abre 20 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo, com lotação em Brasília. A remuneração inicial prevista é de R$ 21.947,82 para jornada de 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas até 20/12. Será cobrada taxa única no valor de R$ 180. Candidatos classificados nas provas passarão ainda por uma segunda etapa, o Programa de Formação, que será realizado no DF.

O certame das Telecomunicações Brasileiras vai preencher 1.181 vagas, sendo nove imediatas e 1.172 para formação de cadastro reserva, de profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas para Brasília e Rio de Janeiro.

As vagas são para o cargo de técnico em gestão de telecomunicações em assistente administrativo e assistente técnico. A remuneração é de R$ 3.305,23, para atuação em jornada de 40h semanais.

As oportunidades de nível superior são para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações, distribuídas em 18 áreas. A remuneração é de R$ 8.766,57, para atuação em jornada de 40h semanais.

As inscrições serão realizadas pelo site do Cebraspe, de 7 de dezembro a 27 de dezembro de 2021.

Ibama

O concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu 568 vagas imediatas com salários entre R$ 4.063,34, para técnicos, e R$ 8.547,64, para analistas. As oportunidades são destinadas a profissionais com níveis médio e superior em qualquer área de formação, para jornadas de 40h semanais.

As inscrições vão até 20/12 e podem ser feitas pelo site d0 Cebraspe. Outras informações e atualizações sobre o certame podem ser acessadas diretamente no edital, publicado na página do Cebraspe.

Confira outras oportunidades:

Universidade Federal de São Carlos

Nível médio

13 vagas

Inscrições: até 14/1

Salário: R$ 3.670,44

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Nível médio

40 vagas + cadastro reserva

Inscrições: até: 20/12

Salário: R$ 15.206,65

Ministério Público do Estado do Pará

Nível superior

2 vagas

Inscrições até: 7/1

Salário: R$ 33.689,11

Corpo de Bombeiros do Estado de Amazonas

Nível superior

453 vagas

Inscrições até: 4/1

Salário: até R$ 12.468,18

Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

Nível superior

35 vagas

Inscrições até: 10/12

Salário: até R$ 24.166,51