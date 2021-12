Caio Castro embarca com drogas e quase é preso nos Estados Unidos: “Botei na boca”

O ator da Globo, Caio Castro, fez uma revelação chocante durante sua participação no programa de Fabio Porchat. Em suma, o artista passou por um momento horrível ao embarcar em um vôo nos Estados Unidos, com algo ilícito.

Durante seu momento de contar um acontecimento pessoal no Que História é Essa, Porchat?, Caio Castro revelou um “perrengue chique” mas com perigo de acabar em prisão. Enquanto ele estava passando um tempo nos EUA, ele acabou recebendo um pacote com drogas, de presente. No entanto, o problema é que ele nunca quis esse presente.

Desse modo, no momento para não fazer desfeita, Caio Castro colocou no bolso e acabou se esquecendo de jogar fora. “Tá no meu bolso! Mano, eu tô na América com o bagulho no bolso que não é meu“. Com isso, já na fila do raio-x , o ex-namorado de Grazi Massafera tentou ir ao banheiro para se livrar, mas não deu tempo.