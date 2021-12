Camila Queiroz fatura alto após demissão conturbada da Globo

A demissão conturbada de Camila Queiroz da Globo gerou tanta exposição para a atriz que ela acaba de assinar um contrato milionário com a Intimissimi, marca italiana de roupas íntimas focada no público feminino. Ela será a garota-propaganda de todas as novas ações de marketing desenhadas pela empresa.

Na noite de ontem (7) foi realizada uma grande festa no Salão Dourado do Theatro Municipal, em São Paulo, para celebrar a parceria de Camila com a marca. As primeiras fotos dela usando as lingeries italianas já começaram a ser divulgadas. Camila Queiroz teve uma saída conturbada da Globo no mês passado. A atriz trabalhava por obras na emissora e impôs uma série de condições para assinar um aditivo de contrato e gravar mais sete diárias da novela Verdades Secretas 2. Por conta do impasse, sua personagem, a protagonista Angel, morreu na trama de Walcyr Carrasco e foi retirada da terceira temporada, que deverá ser gravada em 2022. A briga entre a atriz e a emissora foi tão grande que ambas pretendem entrar na Justiça por conta de toda a exposição negativa.