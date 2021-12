Um carro modelo Nissan March, de cor cinza, subiu no canteiro da BR-364, em frente à sede da Polícia Federal de Rio Branco e nas proximidades do Tribunal de Justiça do Acre no início da tarde desta terça-feira (14).

Ainda não se sabe o que fez o carro avançar sobre o canteiro. O registro foi feito pelo fotógrafo James Pequeno e postado em suas redes sociais.