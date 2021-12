CBF divulga Ranking Nacional de Clubes e futebol acreano perde posições

A CBF divulgou, na noite da última quinta-feira (16), o Ranking Nacional de Clubes de 2022 da entidade. O futebol acreano segue com três clubes entre os 100 melhores da lista que é composta por 230 clubes. O Galo Carijó, mesmo acumulando campanhas ruins nas últimas competições nacionais (Campeonato Brasileiro da Série C-2019, Série D-2020-2021 e Copa do Brasil-2020-2021) segue como o melhor clube acreano no ranking, ocupando a 68ª posição – quarta melhor da região, atrás somente de Paysandu (40ª), Remo(42ª) e Manaus (55ª), mas perdendo oito posições em relação à classificação do ano passado.

O segundo melhor acreano na lista da entidade futebolística é o Galvez. Nesta temporada, o Imperador chegou a garantir vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, resultado esse que garantiu ao clube mais seis posições no ranking, pulando da 92 ª posição para a 86ª. O terceiro clube acreano que aparece na lista dos 100 melhores do país é o Rio Branco Footbaal Club, mas esse perdendo 24 posições em relação ao último ranking, assim aparecendo apenas na 98ª posição. O último clube acreano que figura na lista é o Plácido de Castro. O Tigre do Abunã surge na 205ª, com 102 pontos, mas à frente de alguns clubes tradicionais como Princesa do Solimões-AM, Mixto-MT, São Bernardo-SP, Genus-RO, Friburguense-RJ e vários outros da lista de aproximadamente 250 clubes.

FFAC cai duas posições no ranking

Entre o ranking das federações, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) perdeu duas posições para as co-irmãs do Amazonas (19ª) e Piauí (20ª). O futebol acreano soma 2.978 pontos contra 3.259 (piauiense) e 3.460 (amazonenses).

As perdas de posições da FFAC estão relacionadas aos bons resultados conquistados pelas equipes do 4 de Julho e Altos, ambas do Piauí, assim como das equipes amazonenses do Manaus e do Penarol. Outro ponto para a queda no ranking da FFAC está relacionado aos resultados ruins dos clubes acreanos durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, onde apenas o Galvez avançou de fase, mas fechou o torneio na 29ª posição, 16 abaixo da registrada no ranking do ano passado.

Flamengo-RJ aparece no topo da lista

Campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão Brasileiro, o Flamengo chegou a 17.054 pontos e disparou em relação ao restante do top 10. Na 2ª posição está o Palmeiras, que conquistou novamente a Libertadores e alcançou 14.584 pontos. O Atlético-MG, vencedor do Brasileiro e da Copa do Brasil, fecha o “pódio” com 14.572 pontos. Na sequência surge o Grêmio (14.336 pontos), que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Quem completa o top 5 é o Athletico-PR, com 13.512 pontos —os paranaenses foram campeões da Sul-Americana.

TOP 10 DA REGIÃO NORTE

40 – Paysandu-PA 3.498

42 – Remo-PA 3.244

55 – Manaus-AM 1.981

68 – Atlético-AC 1.360

78 – São Raimundo-RR 1.068

86 – Galvez-AC 882

87 – Fast Club-AM 847

88 – Palmas-TO 842

98 – Rio Branco-AC 634

102- Ypiranga-AP 618