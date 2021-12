Chegou a hora! Alex Thomas revela quem são os solteiros mais cobiçados do AC e traz novidade: quem são os menos cobiçados?

A lista dos “SOLTEIROS MAIS COBIÇADOS DO ACRE” está no AR, celebrando 10 ANOS, isso mesmo…. 10 ANOS fazendo a lista mais badalada de fim de ano. E para COMEMORAR nossos 10 ANOS de publicação de lista, este colunista resolveu criar uma nova lista que também sairá sempre com a lista dos MAIS COBIÇADOS. Este ano ESTREIA a lista dos “SOLTEIROS MENOS COBIÇADOS DO ACRE”. Nas listas, há representantes do mundo do entretenimento, de TI (Tecnologia e Informação), das dinastias acreanas, de diferentes credos, cores e etnias. Então vamos parar de muita conversa e vamos conferir as listas, para termos um pouco de entretenimento e brincadeira apesar do caos que nosso país está passando. Beijos da Venenosa do Acre.

AS SOLTEIRAS MAIS COBIÇADAS

1 – Suhelen Farias

2 – Gabriela Scho

3 – Jayane Lima

4 – Patricia Parente

5 – Rossana Nunes

6 – Isabele Oliveira

7 – Lubianka Castro 8 – Savanna Lima

9 – Lanna Vaz

10 – Aldelaine Camilo

OS SOLTEIROS MAIS COBIÇADOS

1 – Orly Salomão

2 – Aécio Dos Santos

3 – Iury Terças

4 – Weverton Matias

5 – Emerson Costa

6 – Adriano Miranda

7 – Sergio Bertoldo

8 – Elvis Brandão

9 – Renê Fontes

10 – Flamel Braga

OS SOLTEIROS MENOS COBIÇADOS

1 – Tadeu Augusto

2 – Daniel Cruz

3 – James Pequeno

4 – Geovany Calegario

5 – Victor Augusto Bombonzão

6 – João Paulo Gadelha

7 – Janpierre Albuquerque

8 – Wilian Brandão

9 – Pedro Moreira

10 – Smiley Albuquerque