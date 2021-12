Com América-MG e Fluminense, Pré-Libertadores já tem 15 times classificados para 2022; veja quais

O fim do Campeonato Brasileiro definiu os representantes do país na próxima edição da Copa Libertadores da América: Palmeiras (atual campeão); Athletico-PR (campeão da Sul-Americana), Atlético-MG (campeão brasileiro), Flamengo (vice-campeão), Fortaleza (4º colocado), Corinthians (5º colocado) e Bragantino (6º colocado) entram direto na fase de grupos, enquanto Fluminense (7º colocado) e América-MG (8º colocado) terão que jogar as fases prévias do torneio.

Até o momento, 15 times já se classificaram para a Pré-Libertadores, restando apenas mais quatro vagas que ainda não foram definidas, sendo duas da Colômbia e duas da Bolívia. Carrasco do Fluminense nas quartas de final em 2021, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, é um dos que perdeu a vaga direta na fase de grupos e terá que estrear mais cedo na competição. Quem já está na Pré-Libertadores? Fluminense

Estudiantes (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Universidad Católica (Equador)

Olimpia (Paraguai)

Guaraní (Paraguai)

Audax Italiano (Chile)

Everton (Chile)

Universitario (Peru)

Universidad César Vallejo (Peru)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Plaza Colonia (Uruguai)

Deportivo Lara (Venezuela)

Monagas (Venezuela) Como funciona? Fase 1: A Pré-Libertadores é dividida em três fases mata-mata. Na primeira, que será nas semanas dos dias 9 e 16 de fevereiro, irão jogar apenas Barcelona de Guayaquil, Olimpia, Universidad César Vallejo, Montevideo City Torque, Deportivo Lara e o último classificado da Bolívia, que ainda não foi definido. Os confrontos são definidos por sorteio, e apenas três avançam. Quem for eliminado não vai para a Copa Sul-Americana. Fase 2: É onde entram os dois brasileiros (América-MG e Fluminense) e Estudiantes, Audax Italiano, Everton, Universidad Católica-EQU, Guaraní, Universitario, Plaza Colonia e Monagas, além de dois colombianos e um boliviano que ainda não estão definidos. Eles se juntam aos três classificados da primeira fase para novos confrontos mata-mata, definidos previamente por sorteio, nas semanas dos dias 23 de fevereiro e 2 de março. Oito avançam, e quem for eliminado não vai para a Copa Sul-Americana. Fase 3: Os oito classificados na segunda fase se enfrentam, com confrontos previamente definidos por sorteio, nas semanas dos dias 9 e 16 de março, para definir os quatro que avançam para a fase de grupos. Os quatro eliminados vão para a Copa Sul-Americana. A final em jogo único em 2022 será realizada em Guayaquil, no Equador, no estádio do Barcelona de Guayaquil.