Concurso Banco do Brasil 2021: resultado final é homologado

Saiu a homologação do resultado final do concurso Banco do Brasil. O documento foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 21. A partir de agora, os aprovados podem ser convocados.

Segundo o edital, o e-mail e o endereço utilizados para a convocação serão os informados pelo candidato, no momento da inscrição no concurso.

A atualização dos dados cadastrais pode ser feita. por meio de WhatsApp (61) 4003-5291 ou, presencialmente, em uma unidade de atendimento do Banco do Brasil.

Em razão de decisão de tutela provisória proferida na Ação Civil Pública n° 0000584-07.2021.5.10.0009, em trâmite na 9° Vara do Trabalho de Brasília DF, foram corrigidas as provas discursivas (redação) dos candidatos que alcançaram menor nota de corte dentre as apuradas em todas as macrorregiões, após aplicados os critérios dos itens 7.1.6 e 7.2.6 do edital de abertura.

Além disso, não foram indeferidas as inscrições de candidatos cujos médicos não continham codificação CID-10.

Os selecionados terão remuneração de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A carga de trabalho será de 30 horas semanais em regime celetista. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e os seguintes benefícios:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 7 de agosto

: de 24 de junho a 7 de agosto Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil é o maior da história

Ao todo, o concurso do Banco do Brasil atraiu 1.645.975 candidatos, sendo 1.605.751 inscritos para as vagas de escriturário – agente comercial (tradicional) e 40.224 para as oportunidades de escriturário – agente de tecnologia (TI).

De acordo com o Banco do Brasil, o quantitativo surpreendeu, tornando o concurso o maior da história do país, segundo a Fundação Cesgranrio, organizadora.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, disse o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

Do total de inscritos, no entanto, 48% faltaram aos exames (765.545), deixando na concorrência mais de 800 mil candidatos.

Para o BB, o resultado foi positivo, já que, nas suas três últimas seleções, esse índice foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

O concurso ofereceu 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste ano, as oportunidades foram distribuídas por dois perfis profissionais: