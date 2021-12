Concurso MP AC Promotor: banca definida! Inicial de R$ 30,4 mil

O regulamento do concurso MP AC já foi publicado. O Ministério Público do Estado do Acre ofertará 10 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. A remuneração será no valor de R$ 30.404,42.

O Cebraspe será a banca responsável pelo certame. Anteriormente a comissão havia sido instituída durante reunião do Conselho Superior e publicada no Diário Eletrônico do MP AC em 1º de junho de 2021. Edital em breve!

Veja abaixo o índice com informações sobre o concurso MP AC Promotor:

Concurso MP AC: situação atual

19 de setembro de 2021: alteração no regulamento

O regulamento do concurso MP AC foi alterado. Conforme a publicação, o item 11, subitem 11.6, da Resolução nº 84/2021, do Colégio de Procuradores de Justiça, que trata sobre a avaliação do certame, mudou. Veja aqui o documento na íntegra.

28 de setembro de 2021: banca definida

O Cebraspe será a banca do concurso MP AC Promotor. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 28, no Diário Eletrônico por meio da ata da comissão do certame.

Confira a íntegra do documento clicando aqui.

27 de julho de 2021: início dos trabalhos da comissão

Foi publicado no Diário Eletrônico do MP AC a ata da primeira reunião da comissão. Na ocasião, a comissão deliberou pela necessidade de realizar o certame em parceria com empresa de reconhecida capacidade e idoneidade a quem caberá a elaboração, aplicação e correção das provas. A escolha da banca organizadora se dará por procedimento administrativo nos termos da legislação vigente.

26 de julho de 2021: comissão alterada

Ocorreu mais uma retificação da comissão responsável pelo concurso MP AC Promotor. A informação foi publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado. Confira aqui na íntegra.

23 de julho de 2021: comissão alterada

Foi publicado no Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre a alteração da comissão organizadora do concurso MP AC Promotor. A servidora Silvânia da Silva Ferreira foi convocada para exercer a função de secretária administrativa suplente da Comissão XIII. Veja na íntegra.

2 de junho de 2021 – Comissão formada

Segundo documento publicado no Diário Eletrônico do MP AC, a comissão será formada pelos seguintes membros:

Kátia Rejane de Araújo Rodrigues – Presidente

Danilo Lovisaro do Nascimento – Membro

Almir Fernandes Branco – Membro

Marco Aurélio Ribeiro – Membro

Gilcely Evangelista de Araújo Souza – Suplente

Myrna Teixeira Mendoza – Suplente

Ildon Maximiano Peres Neto – Suplente

24 de maio de 2021 – Comissão será formada

A Procuradora-Geral de Justiça do Acre, Kátia Rodrigues, convocou os membros do Conselho Superior para reunião em 28 de maio afim de escolher os membros da comissão responsável pelo XIII concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Acre. Veja o documento na íntegra aqui.

17 de maio de 2021 – Regulamento publicado

O regulamento do próximo concurso MP AC Promotor foi publicado. Clique aqui e veja o documento na íntegra.

Concurso MP AC: remuneração e benefícios

A remuneração é um dos grandes fatores de atração deste concurso público.

O valor do subsídio do Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Acre é de R$ 30.404,42.

Concurso MP AC: cargos e vagas

Segundo o regulamento publicado no dia 17 de maio de 2021 serão ofertadas 10 vagas para o cargo de Promotor Substituto, sendo dez por cento (10%) das vagas reservadas a candidatos com deficiência e vinte por cento (20%) das vagas reservadas a candidatos negros.

Concurso MP AC: carreira

Requisitos

a) ser aprovado no concurso público;

b) ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal;

reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal; c) ter concluído curso de bacharelado em Direito em escola oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação;

d) ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, 3 (três) anos até a data da inscrição definitiva, desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, na forma definida na Resolução nº 40, de 26 de maio de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público.

e) estar quite com as obrigações eleitorais;

f) estar quite com as obrigações militares, sendo o candidato do sexo masculino;

g) estar em gozo dos direitos políticos;

h) ser detentor de comprovada idoneidade moral no âmbito pessoal e profissional;

i) não registrar condenação criminal com sentença transitada em julgado;

j) não registrar condenação com trânsito em julgado em processo administrativo a que se comine perda de cargo, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou inabilitação para o exercício de qualquer função pública;

k) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Atribuições

São atribuições do cargo de Promotor de Justiça, além das funções estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, as previstas na Lei Complementar Estadual nº 291/2014 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre – LOMPAC e suas alterações.

Concurso MP AC: Último edital

O último concurso MP AC aconteceu em 2013 e ofertou 20 vagas para o cargo de Promotor, sendo 2 reservadas aos candidatos com deficiência.

A taxa de inscrição foi no valor de R$ 200,00.

Concurso MP AC: etapas

Veja abaixo todos os detalhes da seleção:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva, de caráter eliminatório, composta pelas fases a seguir: fase I – exames de sanidade física e mental, de responsabilidade da Junta Médica e fase II – sindicância da vida pregressa e investigação social, de responsabilidade do Ministério Público do Estado do Acre; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; prova de tribuna, de caráter classificatório e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Materiais gratuitos do Concurso MP AC

Muitas oportunidades vão aparecer este ano no mundo dos concursos públicos. As seleções serão retomadas e novos concursos vão ser abertos. A chance de ter uma remuneração alta, estabilidade e um vida melhor nunca esteve tão perto de ser alcançada.

Quando você vai parar de postergar a realização dos seus sonhos e começar a agir para alcançá-los?

Se você tem o desejo de vencer todas as dificuldades e tem a dedicação necessária para alcançar os seus objetivos, o Gran Cursos Online preparou algo especialmente para você.

A nossa equipe de especialistas em concursos públicos e mudanças de vidas organizou um material focado nas principais disciplinas e conteúdos cobrados nos concursos de todo o país!

Um material incrível e feito sob medida para você começar a se preparar para as principais seleções. Nós poderíamos cobrar caro em um material como esse, mas transformar histórias é o que amamos fazer. Por isso, estamos disponibilizando todo esse curso GRATUITAMENTE para todos que acessarem o link abaixo.

Agora não há mais a hora de dar desculpas, é hora de começar a agir. Garanta a sua oportunidade no Curso Gratuito Imparável!

Resumo do Concurso MP AC