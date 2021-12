Concurso PF: datas de curso de formação retificadas. Veja!

Foi divulgada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20, uma retificação nas datas para o curso de formação do concurso PF.

As datas estão divididas pelas carreiras ofertadas na seleção e ficaram da seguinte forma:

a) Agente de Polícia Federal, primeira turma, de 15 de outubro de 2021 a 22 de dezembro de 2021;

b) Agente de Polícia Federal, segunda turma, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022;

c) Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

d) Delegado de Polícia Federal, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022.

O curso de formação será realizado pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal, exigindo-se do aluno tempo integral, com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer Unidade da Federação.

Conforme explicado no edital, a ordem de classificação obtida no Curso de Formação Profissional será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação para todos os candidatos.

Durante a execução da segunda etapa do concurso público, Curso de Formação Profissional, será realizado o segundo momento da avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, que atuará sob supervisão da Polícia Federal

Confira mais detalhes sobre o curso de formação da Polícia Federal

Serão convocados para o envio dos documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados nas fases anteriores à convocação e, até o momento da convocação, não eliminados na investigação social

O Curso de Formação Profissional ocorrerá no período das 7 horas e 30 minutos de segunda-feira às 18 horas de sábado.

O candidato que estiver frequentando o Curso de Formação Profissional estará sujeito a tempo integral com dedicação exclusiva, executando atividades que poderão se desenvolver nos horários diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

O candidato que estiver frequentando o Curso de Formação Profissional não poderá participar de outras atividades presenciais e concomitantes, como graduação, especialização, mestrado, doutorado, curso de idiomas, entre outras, no período das 7 horas e 30 minutos de segunda-feira às 18 horas de sábado, ressalvado o disposto no subitem 20.5.4 do edital.

Poderá ser implementando o regime de internato integral ou parcial ao longo da execução do Curso de Formação Profissional.

Em entrevista à Folha Dirigida, a diretora de Gestão de Pessoal da Polícia Federal, Cecília Silva Franco, explicou que no Curso de Formação o valor da bolsa é R$50% do subsídio.

“Tem alunos que chegam e já são servidores públicos. Então, dependendo do afastamento dele, o valor do salário é mantido. Mas, em não sendo uma situação dessa, são os R$50% do subsídio”, disse.

Concurso PF tem 1.500 vagas mais cadastro

O edital de concurso da PF trouxe 1.500 vagas, em carreiras do nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

Além das vagas em edital, há previsão de chamada de pelo menos 500 aprovados do cadastro de reserva, mas este número pode ser ainda maior, totalizando 3 mil chamadas neste concurso.

Para chegar aos 3 mil convocados, no entanto, será preciso primeiro uma autorização do Ministério da Economia.