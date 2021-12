Confira as mudanças previstas para o PIX em 2022

Bom, as novidades não param por aí! No aniversário de um ano do PIX, o BC anunciou várias novidades para o sistema de pagamentos que podem entrar em vigor no próximo ano. Há inclusive a possibilidade da existência de transações de PIX Internacional, que viabilizaria transações para o exterior.

Quais são as mudanças previstas para o Pix em 2022? A princípio, existem duas modificações que são certas para começarem em 2022. Entre elas, estão: as atualizações no Pix Cobrança e o Pix Débito Automático. Veja mais detalhes abaixo sobre essas modificações: Pix Cobrança: antes de mais nada, as atualizações previstas para essa modalidade de Pix dizem respeito aos pagamentos, com a possibilidade de melhorar os pagamentos em lote. Isso porque, atualmente, cada instituição financeira possui sua própria forma de funcionamento, sendo assim, a tentativa seria de padronização e simplificação desse um modelo.

Pix Débito Automático: além das atualizações do Pix Cobrança, chegará também para o Pix em 2022 a possibilidade de pagamentos em débito automático. Como resultado, haverá mais facilidade em cobranças recorrentes, com a vantagem de programar transações, evitando o esquecimento do usuário. Pix sem internet: será que vem aí? Durante o evento de aniversário do Pix também foi anunciada a chegada do Pix sem internet, ou seja, transações de pagamento instantâneo de maneira totalmente offline. Segundo o Banco Central, existem estudos avançados e discussões sobre os pagamentos do Pix sem a necessidade de Wi-Fi ou dados móveis de internet. No entanto, a instituição afirmou que para a chegada desse produto, "é necessário que o sistema de QR Codes seja melhor assimilado pela população em geral". Isso porque, essa novidade chegaria através de QR Code gerado pelo pagador em modo offline.