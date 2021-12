Confundida com invasor, filha é assassinada a tiros pelo pai na garagem de casa

A Divisão de Polícia de Columbus informou que ninguém foi acusado formalmente de crime até o momento. O caso foi encaminhado ao Gabinete do Promotor do Condado de Franklin para revisão.

Um homem atirou e matou a própria filha de 16 anos na casa da família, em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira. O autor do disparo confundiu a vítima, Janae Hairston, com uma invasora da residência, informou a mãe da jovem à polícia.

