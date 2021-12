Conselho Regional de Medicina do Acre abre concurso com salário de R$ 4.380,43

O IBADE informa que estão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE. O cargo é para nível superior – Contador, com salário base de R$ 4.380,43.

Conforme consta no Edital Nº 001/2021 – CRM-AC, as inscrições poderão ser feitas pelo site www.ibade.org.br até as 23h59min do dia 20/01/2022. O presente Concurso Público será composto de etapa única: Prova Objetiva, no dia 13/02/2022, conforme cronograma previsto. Esta etapa será realizada na cidade de Rio Branco/AC.