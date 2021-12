Crianças do projeto de Jiu-Jitsu do Centro Cultural Lydia Hammes vencem campeonato

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e o Centro Cultural Lydia Hammes, participaram do campeonato de Jiu-Jitsu Gigantes Kids, no último sábado, 18, no Colégio Estadual Rio Branco (CERB).

O campeonato teve como intuito aproximar projetos sociais que trabalham a modalidade esportiva com crianças não só da capital, mas também dos municípios de Xapuri, Brasiléia e Acrelândia.

A equipe formada por alunos do instrutor de Jiu-Jitsu Tony, que leciona há 3 anos no Centro Cultural Lydia Hammes, foi a vencedora do torneio nas modalidades por equipe e número de atletas. “Nossa equipe, Rei Perez, que tem como mestre o Raimundo Perez, faz parte desse projeto social no Centro Cultural e é muito gratificante fazer parte de um projeto assim, que tira crianças do mundo do crime”, destaca o instrutor.

Darwin Araújo, de 11 anos, e Anna Lyvia, de 10, gostaram bastante de participar da competição e cada um apontou os principais pontos positivos. “Foi muito bom para poder entender como é um campeonato e poder melhorar nas próximas competições”, afirma Darwin.

Já Anna, moradora da Sobral e que participa há 3 anos do projeto, afirma que pôde evoluir na ocasião. “Pra mim é importante porque comecei desde pequena aqui e todo mundo confia em mim. Eu evoluí na competição, vi outras lutas e técnicas, pratiquei outras técnicas e isso foi muito bom”, garante a jovem atleta.

A auxiliar de enfermagem e também aluna do projeto, Alcinete Alemão, faz um resumo dos benefícios do esporte na vida das crianças. “A arte marcial nos ensina várias coisas, como a disciplina, respeito, hierarquia e uma competição dessa nos mostra que somos capazes de ter um objetivo e chegar na vitória”, aponta Alcinete.