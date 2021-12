Danilo Gentili faz postagem sobre Thais Carla e web reage

Danilo Gentili, do “The Noite”, no SBT, já é conhecido por fazer comentários gordofóbicos contra Thais Carla, militante gorda que brilhou no SPWF N52 e ex-bailarina de Anitta. No entanto, nesta sexta (3), ele voltou a se envolver em polêmica.

Ao compartilhar uma publicação que traz a jovem renovando o bronzeado, ele fez questão de destacar em vermelho um trecho da matéria que diz: “Exibiu sua boa forma e deixou os fãs babando”.

S U A B O A F O R M A pic.twitter.com/SzmBiFBIUq — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 2, 2021

Não demorou muito para que os usuários do Twitter repercutissem o assunto. De um lado, alguns apontam: “Cuidado com a língua, essa tesoura ainda vai lhe cortar”, e “lamentável o que você fez. Não se trata de banalizar a obesidade mórbida, mas de respeitar o próximo. Só isso. Sossega e para de biscoitar”.

Outros saíram em defesa de Gentili. “Quero só ver daqui a alguns anos o perigo dessa ‘boa forma’. Os médicos devem adorar isso” e “a galera falando que o Danilo é preconceituoso, mas ele está criticando a notícia, e não a mulher”.