Duarte apresenta moção de aplausos ao goleiro Weverton: “Sempre mostrando seu orgulho de ser acreano”

Durante seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Roberto Duarte (MDB) apresentou uma moção de aplausos ao goleiro do Palmeiras, o acreano Weverton Pereira.

“Onde anda, está agarrado com a bandeira do Acre, sempre representando nosso estado. Pudemos ver agora na final da Copa Libertadores, quando acabou o jogo, a primeira coisa que fez foi buscar a bandeira do Acre, mostrando o seu orgulho de ser acreano”, disse.

A indicação segue para votação dos deputados e, se aprovada, vai ser entregue até o fim do ano.