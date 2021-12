Duas escolas seguem com aulas suspensas após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid em Cruzeiro do Sul

Duas escolas da rede pública estadual seguem com as aulas suspensas nesta semana após servidores e alunos apresentarem sintomas de Covid-19, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Na última semana, seis escolas chegaram a suspender as aulas em algumas turmas, mas após resultados negativos, as atividades retomaram.

“A grande parte já voltou e não chegou a suspender de forma geral, foram apenas salas de aula. As únicas que ainda estão suspensas são Dom Henrique Ruth e Craveiro Costa. Chegamos a seis escolas, e apenas uma delas teve três turmas na semana passada, mas já retornaram”, disse a coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino.

A coordenadora informou que na escola Dom Henrique Ruth foram pelo menos 18 servidores que apresentam sintomas gripais. Nas demais instituições, os casos variaram de um a dois, entre alunos e servidores. A escola que teve o maior número de casos suspeitos deve retomar as atividades na próxima semana.

“Nenhum foi comprovado através do swab. Está tendo uma onda de gripe na cidade e os sintomas são parecidos. A gente está lidando de acordo com as orientações do Comitê Covid e do plano de retorno da Secretaria que orienta que se o aluno tiver muito gripado, não vá para a escola, fique em casa até curar. Só que não é isso que está acontecendo e alguns pais insistem em mandar”, disse.

Ruth disse que, como houve a aplicação da vacina, o teste rápido não é o mais indicado. E informou ainda que todas as escolas passaram por sanitização. Além disso, ela afirma que vai ser intensificada a orientação aos pais e caso não haja colaboração, o caso vai ser enviado ao Ministério Público.

“Primeiro a gente vai conversar com a família e se insistirem, se descumpra com as orientações e do plano de retorno. Mas, não é uma coisa radical. Primeiro a gente orienta e tenta conscientizar, porque o servidor já fica em casa”, pontuou.

As aulas presenciais no Acre foram retomadas no último dia 4 de outubro de forma gradual nas escolas da rede estadual de ensino.

Em Rio Branco, o Colégio Estadual Armando Nogueira suspendeu as aulas presenciais na terça-feira (23) após um aluno apresentar sintomas da Covid-19. A informação foi confirmada pela direção da escola.

