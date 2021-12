Durante ações realizadas nas últimas 24 horas, PM prende 16 pessoas no Amazonas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), liderada pelo general Carlos Alberto Mansur, por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 16 pessoas durante policiamento realizado nas últimas 24 horas no estado. As ocorrências foram registradas em Manaus e no município de Lábrea.

Entre a manhã de terça-feira (28/12) e a madrugada de hoje (29/12), as guarnições da PMAM tiraram de circulação mais 80 porções de entorpecentes, nove armas de fogo, 22 munições e mais de 600 reais em espécie. Além dos materiais ilícitos, quatro veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados.

Na noite de terça-feira (28/12), policiais militares da Força Tática, prenderam dois homens, de 24 e 28 anos, pelo crime de roubo. Os suspeitos estavam em posse de um revólver, seis munições e o celular da vítima. Os infratores foram levados até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

