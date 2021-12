Eleições 2022: horário de votação no Acre deve iniciar mais cedo; deputados protestam

Os acreanos poderão ter que acordar mais cedo para votar nas eleições de 2022. É porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve retornar aos debates nesta terça-feira (14) acerca da uniformização do horário de encerramento e início da votação das eleições, o que pode fazer com que aqui no Estado as sessões iniciem às 6 horas da manhã e encerrar às 5 da tarde por causa do fuso horário.

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) manifestou preocupação com a situação e junto com a bancada federal do Acre propôs uma audiência com o presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso, para buscar uma alternativa.

“Compreendo que o TSE queira encerrar a votação no mesmo horário em todo o Brasil, mas pra isso é preciso que todo o Brasil entre na mudança, não só o Acre. Antecipar em duas horas o início da votação no Acre é judiação com um estado que no mês de outubro e novembro ainda é bastante escuro às 6h, especialmente para as comunidades rurais, que teriam que começar a se movimentar de madrugada”, disse.