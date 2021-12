Eliminada, Aline Mineiro fala sobre namoro: “Leo pediu um tempo”

A ex-peoa de A Fazenda 13 e ex-panicat Aline Mineiro participou do Link PodCast, com Lucas Selfie e este colunista, nesta quarta-feira (15/12), e revelou que Léo Lins (seu até então namorado) decidiu dar um tempo na relação. “Já conversei com o meu namorado, o Leo Lins, e ele me disse que precisa de um tempo neste momento para ele pensar. Nem sei explicar o meu estado civil. A confusão é tão grande que eu nem sei”, disse ela.

Questionada sobre o seu comportamento durante as festas de A Fazenda 13, Aline disse que agiu como é na vida real e que enxerga que deveria ter sido um pouco mais comedida: “Errei com o Léo Lins na questão da intimidade com o MC Gui. Dentro de A Fazenda houve um carinho de amigo, mas sei que do lado de fora foi muito mal visto. A gente não percebe quando exagera, são três meses! Pesou muito nos últimos dias a minha aproximação com o Gui, já reconheci isso. Tenho de reconhecer que foi um carinho excessivo e acabei nem pensando de que forma isso poderia ser visto”.