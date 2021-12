Em clique raro, Mart’nália surge trocando beijos com a namorada

A cantora Mart’nália surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nessa segunda-feira (20), ao compartilhar, pela primeira vez, fotos ao lado da namorada. A sambista usou seu perfil no Instagram para felicitar Nana Lina que completa mais um ano de vida nessa segunda (20). Nas imagens, Mat’nália aparece aos beijos com a amada e em viagens, curtindo momentos de lazer.

Muito discreta com relação a sua vida pessoal, essa foi considerada a primeira vez que a filha de Martinho da Vila assumiu publicamente um namoro: “Parabéns, meu amorzinho, minha patinha, taradinha da Estrela, borboleta, pingucinha do meu coração eterno!“, começou felicitando a musicista no Instagram.

E prosseguiu: “Te desejo tudo de mais lindo que a vida possa te proporcionar e que o Deus continue te iluminando porque tu é parceira e é maneira! Saúde”, amanhã eu volto”, escreveu Mart’nália no post. Nos comentários da publicação, famosos como Dira Paes, Miguel Falabella, Nanda Costa, Catarina Abdala, Ricardo Tozzi e Fernanda Abreu vibraram com as declarações da cantora a sua namorada.

Mart’nália fala sobre The Masked Singer

A cantora Mart’nália foi uma das mascaradas da primeira temporada do The Masked Singer Brasil que teve sua final no último mês de outubro. Em entrevista ao “Encontro”, apresentado por Fátima Bernardes, a cantora falou da experiência inusitada de cantar fantasiada de jacaré e afirmou que não falou sobre sua participação nem mesmo para a família.

“Nunca me imaginei nessa situação. Eu me diverti e pude divertir as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do Jaca”, declarou a sambista, que foi a oitava eliminada da disputa musical. Mart’nália contou ainda, que guardou segredo sobre sua participação no programa até entre seus familiares:

“Não falei para ninguém. Em casa, começaram a suspeitar, mas fiquei quieta, só dando risinhos”, contou. Ainda falando de sorrisos, a filha de Martinho da Vila que tem no sorriso a sua marca registrada, brincou dizendo que o sorrido do jacaré era semelhante ao seu: “O sorriso do Jacaré é parecido com o meu, com aqueles dentões.”

Mat’nália disse ainda no bate-papo com Fátima Bernardes sobre sua timidez e como se apresentar fantasiada a deixou mais tranquila: “Eu sou tímida e a máscara, a fantasia, me deixam mais à vontade. Nas festas na casa da Alcione, por exemplo, eu costumo ir fantasiada. Em uma delas fui de pai da noiva, o Martinico, e todos gostaram. Ajuda a driblar a timidez.”

A cantora também destacou a dificuldade que teve em cantar em outra tonalidade para despistar os jurados e telespectadores do programa de mascarados, já que, a intenção é a de que o público não descubra quem está por trás da fantasia: “Tive aulas. Cantar em outro tom é difícil”, relembrou.

Veja as fotos de Mart’nália com a namorada: