Foi um amor a primeira vista que ultrapassou continentes. No início do mês, em visita a Manaus, o holandês Roni Zijlstra estava em um petshop com a noiva manauara, Ana Fagundes, quando viu na vitrine um cachorro disponível para adoção. Era Batista, um dos animais resgatados pela Associação Portal dos Anjos Manaus (Apam).