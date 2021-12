Emenda de Perpétua leva internet gratuita para comunidades rurais e ribeirinhas

A internet gratuita, que é fruto de emenda parlamentar da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), começa a chegar nas comunidades rurais e ribeirinhas. Ao todo, 36 comunidades receberão antenas de internet do Programa GESAC, do Ministério das Comunicações.

Dos 36 pontos de internet, 22 já estão funcionando. As antenas estão sendo instaladas próximas a escolas, associações, igrejas ou unidades de saúde.

“Nós estamos fazendo isso porque o estado brasileiro não cumpriu com a sua parte. A presidenta Dilma, antes de deixar o governo, deixou o primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Esse satélite é dividido em duas partes: um para área militar, que está funcionando corretamente. E outro para área civil, que seria responsabilidade do Ministério das Comunicações e Anatel, e que infelizmente não foi pra frente. São cinco anos que estamos com satélite em órbita, que poderia estar levando internet banda larga para as comunidades de difícil acesso do Brasil. Como isso não aconteceu, nós estamos colocando recursos de emenda parlamentar para que a internet chegue gratuitamente para as comunidades rurais e ribeirinhas do Acre”.

Entre os municípios beneficiados com internet gratuita estão Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Bujari, Jordão, Assis Brasil, Capixaba e Porto Acre.

“Na cidade é muito fácil o estudante acessar a internet, mas nas comunidades rurais o governo não conseguiu chegar com a internet. Quem está levando somos nós, com nossas emendas parlamentares. Fico muito feliz de receber mensagens das comunidades rurais do Jordão, das comunidades ribeirinhas mais distantes. E é o nosso mandato que está proporcionando isso”, completou a parlamentar.