Ex-senador Eduardo Suplicy é diagnosticado com Covid-19; ele tomou dose de reforço

O ex-senador e atual vereador por São Paulo Eduardo Suplicy (PT), 80 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Em anúncio nesta terça-feira (28/12) pelas redes sociais, o petista disse que os sintomas são de pequena intensidade em razão do fato de ter recebido a dose de reforça da vacina. Ele relata ter apresentado tosse e sentido cansaço.

Suplicy tomou tomou café da tarde do último domingo (26/12) com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (sem partido). As agendas de Alckmin, que deixou o PSDB e ainda não anunciou o novo partido, indicam que o político está se dedicando a construir pontes com antigos adversários políticos. Há uma articulação em curso para que o ex-tucano entre no PSB (ou no PSD) e forme uma chapa presidencial com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

“Foi uma conversa amigável em que encontramos afinidades na busca por mais igualdade e na luta pela erradicação da pobreza no país”, escreveu Suplicy, em suas redes sociais, ao comentar o encontro com Alckmin.