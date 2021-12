Fundhacre sofre com “alagamento” causado pelas chuvas desta quinta mas atendimento segue normal

A Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundhacre, ficou com parte do prédio “alagado” por conta das chuvas desta quinta-feira (16). No entanto, o diretor-presidente do hospital, João Paulo Silva e Silva, garantiu que o atendimento segue normal. “Está tudo estabilizado, agora a tarde temos 11 médicos em atendimento no ambulatório”, disse.

De acordo com João Paulo, o alagamento foi causado pela chuva, que entra na unidade através de goteiras, e também por “muita água advinda das tubulações de esgoto”. Nas imagens é possível ver a equipe trabalhando para manter o hospital limpo e em pleno funcionamento.

Veja fotos e vídeos do alagamento: