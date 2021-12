Gente cuidando de gente: Michelle Melo leva gabinete itinerante ao Adalberto Aragão

Na manhã deste sábado, 18, a vereadora Michelle Melo (PDT), levou o gabinete itinerante ao bairro Adalberto Aragão, encerrando as ações sociais deste ano.

Em parceria com a igreja Ministério Morada do Sol, a parlamentar realizou atendimento médico, além disso a ação contou com atividades de recreação com crianças e adolescentes e café da manhã.

“Encerrar as ações do gabinete itinerante deste ano de 2021 me faz acreditar que o nosso trabalho deve perseverar. Que no ano de 2022 possamos continuar com a nossa missão, que é gente cuidando de gente”, afirma Melo.

A parlamentar diz o quanto a comunidade fica agradecida em poder conversar sobre os reais problemas e ver a disposição em levá-los para o mandato.

Fotos: Assessoria