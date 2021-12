Gladson anuncia construção de mais duas Ocas no Acre: “Quero levar a todo o Estado”

No mês de dezembro, a Organização Central de Atendimentos (OCA) faz aniversário, são 11 anos fazendo parte do dia a dia do cidadão acreano, chegando a atingir, em outubro de 2021, o marco de 100% no índice de satisfação do cidadão.

Durante a solenidade de comemoração, realizada na Praça Revoada da OCA, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, do Prefeito de Epitaciolândia Sergio Lopes, do representante da Prefeita de Brasileia, Tadeu Hassem, do Secretário de Planejamento e Gestão do Acre, Ricardo Brandão e da Diretora da OCA Francisca Brito e demais autoridades, foi assinado o termo de parceria entre governo do Estado e prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia para a implantação de mais duas unidades no interior do Estado.

“Estamos assinando uma parceria com as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia, dentro do projeto do governador Gladson Cameli de estender o projeto OCA para todo o estado do Acre. A OCA de Brasileia entra em funcionamento ainda em 2022, e com o município de Epitaciolândia vai ser cedido um terreno para que possamos buscar os recursos para a construção, e no máximo em 2023 teremos também uma unidade OCA em Epitaciolândia, isso é uma prova que o governador tem procurado honrar a sua fala de melhor atender o cidadão acreano”, explica o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

A OCA Rio Branco foi a primeira central de atendimento integrada no estado do Acre, e ao longo de seus 11 anos se firmou como referência no atendimento e prestação dos serviços públicos de excelência, tendo como base o decreto estadual n° 3.357 de 2008, que estabelece a política de atendimento ao cidadão no estado do Acre. A Central oferece mais de 600 possibilidades de serviços diferentes para população acreana, nos âmbitos estaduais, municipais e federais. Gladson reconheceu a importância do projeto do ex-governador Binho Marques.

“A OCA representa cidadania para a nossa população. Quero ressaltar o valor dessa iniciativa da gestão de Binho Marques e tenho orgulho de nesse dia estar garantindo a continuidade da prestação desses serviços de qualidade, tudo aquilo que está dando certo temos que ampliar e por isso vamos construir OCAs em Brasileia e Epitaciolândia e posteriormente, levar esses serviços de cidadania a todos os municípios do estado. Isso não quer dizer que vamos fazer amanhã, mas essa é a nossa intenção de diminuir as necessidades da população para conseguir a sua documentação”, ressaltou Gladson.

Facilidades que só a OCA traz

A OCA é localizada no centro da cidade, facilitando a logística na procura por atendimento. Vários órgãos integrados em um único local, agilidade e facilidade no atendimento, oferecendo ao cidadão celeridade, credibilidade, serviços com qualidade e cordialidade, oferecendo cidadania, dignidade e valorizando também os funcionários públicos.

“Antes da implantação da central de serviços públicos, a nossa equipe fez todo um estudo e o cidadão demorava em média, em caso de extravio, furto, perca de seus documentos, ele levaria em torno de 40 dias para conseguir refazer todo o processo para obter os documentos de identificação pessoal. Então hoje temos essa facilidade, onde o cidadão pode vim à OCA e num único espaço fazer vários serviços como carteira de identidade, carteira de motorista, acesso ao cartão escolar, validação de documentos escolares dos seus filhos”, explica Rayana Siqueira, chefe da divisão OCA de Rio Branco.

Guia de Serviços Públicos e a Política de Atendimento ao cidadão

Durante a solenidade, a diretora da OCA, Francisca Brito, apresentou o novo guia de serviços públicos para o governador Gladson Cameli. É no guia que o cidadão encontra todas as informações sobre serviços públicos, oferecidos a partir do contato da diretoria da OCA com os diversos órgãos. Com uma abordagem mais intuitiva e ferramentas de acessibilidade.

A organização do guia é de responsabilidade da OCA, e nele estão as informações sobre os requisitos para a solicitação dos serviços públicos. O canal disponibiliza, aos usuários, informações sobre como proceder, detalhamento sobre os serviços, documentos a apresentar, esclarecimento sobre necessidade de cópias, valores referentes aos pagamentos de taxas e também os dias e horários de atendimento, entre outros dados.

Além do guia, a marca atingida em 2021, de 100% de satisfação no índice de atendimento ao cidadão, o maior percentual já registrado, foi motivo de muita comemoração.

“É com muita alegria que a gente está fazendo essa comemoração atingindo o índice de satisfação do cidadão que nunca tinha sido atingido: 100% de satisfação do cidadão que utiliza os serviços da oca. Mesmo no meio de uma pandemia a gente conseguiu se reinventar e trazer ainda mais qualidade para a prestação dos serviços. Além da qualidade na prestação dos serviços, a gente também garantiu a saúde e a segurança tanto dos servidores que trabalham aqui, quanto das pessoas que vêm em busca dos serviços, nós não registramos nenhuma contaminação dentro da nossa central de Rio Branco, nem dentro de nenhuma outra do interior, então esses motivos nos orgulham muito”, relata a diretora da OCA, Francisca Brito.

A implantação da Política de Atendimento ao Cidadão foi instituída através do decreto estadual n° 3.357 de 2008, e se baseia no princípio de que todo cidadão acreano tem direito a um atendimento de qualidade, prestado com atenção, cortesia e respeito.

“Então hoje a gente tem um sistema de excelência no atendimento ao público. E a oca rio branco, como as demais extensões no interior do estado, ela tem conseguido fazer com que o cidadão ele consiga ter um contato diferenciado com o serviço público, isso tem feito com que esse processo estimule com que a gestão cada dia mais se esmere, se dedique para levar esse grau de qualidade, esse grau de atenção para os demais órgãos públicos”, comenta o secretário Ricardo Brandão.