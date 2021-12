Globo faz “rachadinha” com Amazon para pagar a conta da Copa do Brasil

Para poder pagar a conta da Copa do Brasil 2022, a poderosa Rede Globo de Televisão está recorrendo a uma parceria com a Amazon Prime para poder fechar os números. Mal comparando, seria uma espécie de “rachadinha” entre as duas emissoras para viabilizar a parceria com a CBF.

Uma informação publicada nesta quarta-feira (15/12), no site Notícias da TV, deixa claro que a Amazon e a Globo anunciaram um acordo pelo licenciamento de 36 jogos da Copa do Brasil em 2022.

Na próxima temporada, o mata-mata nacional terá, ao todo, 30 partidas mostradas exclusivamente no Prime Video. Outros seis confrontos, que contemplam semifinal e final, também serão exibidos ao vivo no streaming da empresa. O novo contrato vai ajudar a emissora da família Marinho a pagar a alta conta do torneio –R$ 300 milhões por ano.

É o primeiro campeonato de futebol nacional adquirido pela Amazon desde que chegou ao país, em 2016. O acordo amplia e estreita as relações entre as duas empresas. No primeiro semestre, ambas já tinham fechado um acordo para a disponibilização do Premiere, o pay-per-view esportivo da líder de audiência, no Amazon Prime Channels.

Resumidamente, podemos dizer que a Globo precisou fazer uma espécie de “rachadinha” com a Amazon Prime, para não correr o risco de ter que abrir mão de outro importante evento esportivo – como, aliás, já aconteceu com a Libertadores, Champions League e Fórmula 1.

Novos tempos. Tempos novos.