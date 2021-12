Haddad critica PSB por exigências envolvendo eleições no Acre para montar federação: ‘Está misturando’

Apesar de grande parte do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ser favorável a uma federação – que nada mais é que uma união de partidos para que atue como um só, a tarefa não será das mais fáceis. Informações que circulam na imprensa nacional enumeram alguns dos principais desafios da sigla, que pode se unir com partidos como PSB, PCdoB, PSOL e PV.

De acordo com publicação do site Carta Capital, uma dessas exigências envolve as terras de Chico Mendes. Isso porque o PSB, de acordo com a publicação, exige a cabeça de chapa em cinco estados: Acre, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre os fatores que pesam contra a união com o partido – e a cessão à exigência – estão os fatos de que a legenda apoiou Aécio Neves em 2014, parte da bancada apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e o fato de parlamentares votarem pontualmente a favor de pautas do atual governo.

Fernando Haddad, um dos líderes do partido e candidato à Presidência da República nas últimas eleições presidenciais, teceu críticas à exigência. Ele cedeu entrevista a um podcast do jornal O Globo e falou sobre o assunto. “Ficar fazendo contas de estados, quando você tem um objetivo nacional, que é salvar a democracia, você está misturando as estações”.

Haddad e Márcio França, do PSB, batem o pé por uma candidatura ao Governo de São Paulo. Em uma federação, há uma ala que defende Haddad para o Governo e, outra, que o petista vá para o Senado, com Márcio ao Governo. Sobre o assunto, Haddad defende ‘palanques múltiplos nos estados’, com apoio a Lula à Presidência.