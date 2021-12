Idosa é encontrada morta com fio do telefone enrolado no pescoço

Uma idosa identificada como Geralda Cândida Santos, 79 anos, foi encontrada morta, nesta segunda-feira (6/12), dentro de casa com sinais de estrangulamento, na QE. 30 do Guará II.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do DF foram chamados para atender a ocorrência, por volta das 15h, e encontraram a neta da vítima no local.

De acordo com a familiar, a avó estava com o cabo do telefone fixo cortado enrolado no pescoço. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a corporação, a casa foi vasculhada e vários objetos, como um notebook, foram levados.

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para o assassinato é que tenha ocorrido um latrocínio.

Conforme narra o delegado Anderson Espíndola, chefe da 4ª DP, a tese é sustentada inicialmente porque a neta, que esteve no local, sentiu falta de um notebook.

“Ainda não temos o horário certo do crime. Só sabemos que foi entre 8h30 e 13h30, pois é o horário em que as netas que moram lá saíram e voltaram”, explica.

Segundo ele, os vizinhos não ouviram nada e não souberam dar mais informações. “Vamos pegar as câmeras da rua e ver o que aconteceu. Chama atenção que o cadeado da casa estava aberto”, finaliza.