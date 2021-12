Ivete Sangalo dedica prêmio a Daniel Cady após rumores de divórcio

A cantora Ivete Sangalo levou o troféu de Performance do Ano no Prêmio Multishow 2021, que aconteceu na noite dessa quarta-feira (8/12). Após rumores de término com Daniel Cady, a artista dedicou a conquista ao marido e aos filhos.

“Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus”, declarou.