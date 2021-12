Jovem que desapareceu no show de Zé Neto e Cristiano é encontrado morto

Zé Neto expõe fazenda milionária e impressiona fãs

Cantor que passou sufoco durante furação no México ao lado de sua dupla Cristiano e posou para cliques com a esposa durante férias, Zé Neto vira assunto nas redes constantemente. Em uma das ocasiões, o sertanejo impressionou ao mostrar de helicóptero sua fazenda milionária no Tocantins.

Dono dos hit “Largado às Traças”, o sertanejo que ao lado do parceiro é um dos mais ouvidos do Spotify, chocou os fãs ao mostrar sua propriedade rural no estado do Tocantins. A propriedade foi vista de cima, enquanto o cantor estava dentro de um helicóptero gravando.

Zé Neto se juntou ao time dos artistas que são fazendeiros como Amado Batista e Leonardo com sua fazenda Talismã. E no vídeo que gravou em suas redes sociais, o cantor abriu o jogo sobre o trabalho duro: “O povo só vê a gente andando de barco pescando, mas não vê suando a camisa aqui no curral”, disse o cantor no vídeo.