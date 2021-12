Juliana Paes conta sobre detalhes de intimidades que já teve com Rodrigo Lombardi e escandaliza: “Tem pegada”

Juliana Paes não escondeu nada sobre as cenas com Rodrigo Lombardi em Caminho das Índias. Os atores viveram um casal na ficção em 2009, interpretando Maya e Raj, na tela da Globo. Durante a participação no especial 70 Anos Esta Noite, a famosa revelou os

bastidores das cenas românticas com galã e deixou os telespectadores surpresos com a riqueza dos detalhes.

“O susto depois nas ruas, das pessoas [dizendo]: ‘Tudo que eu queria era viver um amor assim, ter uma pessoa assim. Todo mundo ficou apaixonada pelo Raj, né gente? Uma loucura! O Rodrigo beija muito bem, é… tem pegada. É muita pegada!”, disparou Juliana Paes sobre Rodrigo Lombardi. O ex-jurado do The Masked Singer Brasil ficou radiante com a declaração e sorrindo à toa.

O especial em comemoração aos 70 anos das novelas brasileiras, teve sua transmissão na televisão aberta na última terça-feira (21). Os internautas também puderam acompanhar conteúdos extras no Gshow, site de entretenimento da Globo. O público do sofá conseguiu reassistir por algumas horas os casais, vilões e mocinhos que marcaram a teledramaturgia da emissora carioca.

Não foi só em Caminho das Índias, vencedora do Emmy Internacional, que os amigos contracenaram juntos e fizeram um casal na telinha. A Força do Querer, telenovela que foi ao ar em 2017, proporcionou o reencontro no papel de Bibi Perigosa e Caio. Uma história recheada de polêmicas, como tráfico de drogas, transexualidade e identidade de gênero.

