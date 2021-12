Ludmilla faz futebol beneficente com Nicole Bahls e outras famosas

Ludmilla ainda foi responsável por um dos gols da vitória, marcado a partir de um pênalti. Ao final do dia, ela ainda se apresentou ao lado de um grupo de pagode e se mostrou muito grata à presença de todos. “Eu amei, foi muito legal, obrigada por essa energia, pelo tempo de vocês aqui. Cada um de vocês foi muito importante hoje, obrigada pela recepção desde que eu pisei aqui. Vocês são top, eu amei”, agradeceu em cima do palco para o público e as jogadoras.