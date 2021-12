Luísa Sonza sofre grave acidente, salva mãe e a bisavó e choca Fátima Bernardes com detalhes

Na manhã desta quarta-feira (08), a cantora Luísa Sonza concedeu uma entrevista à Fátima Bernardes. Sendo assim, em determinado momento ela relembrou um grave acidente que sofreu de carro.

Em suma, o assuntou começou quando a apresentadora da Globo chamou dois homens, que salvaram uma família de um acidente. Desse modo, a mãe de trigêmeos perguntou o que Luísa Sonza faria no lugar deles.

Com isso, pegando todos de surpresa, a loira abriu seu coração revelando um momento delicado que passou.

“Nossa, eu fico imaginando como eu seria. Se eu seria a pessoa que iria gritar pedindo ajuda, se eu seria a pessoa que ia ligar para a polícia ou aquela pessoa que teria a iniciativa. Porque, às vezes, a gente paralisa diante de uma coisa assim. Então, é bom quando a pessoa consegue agir, né?”, disse Fátima Bernardes.

Com isso, Luísa Sonza revelou um acidente que sofreu com sua família. “Eu gosto de agir muito nessas horas, em várias horas de pânico. Já me acidentei e fiz essas coisas assim, de salvar (…). Eu me acidentei com a minha mãe e minha bisavó, quando eu ainda era muito criança, com uns oito anos de idade. Aconteceu que o carro capotou e, com o carro de cabeça para baixo, as portas não abriam. Daí na hora eu tive a iniciativa e comecei a chutar a porta até abrir”, relembra.

Luísa Sonza nunca esqueceu do acidente

No entanto, mesmo todos esses anos após o acidente, a cantora Luísa Sonza lembra de cada detalhe. “Eu fiquei chutando uma porta, como não abriu, eu tentei chutar outra e abriu. Quando conseguiu abrir, eu puxei a minha mãe e minha bisa para fora. Então, eu tenho essa iniciativa. Pelo menos nas coisas que já aconteceram, mas não sei, até então… Pois cada caso é um caso”.