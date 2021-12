Luiz Bacci critica ida de DJ Ivis ao show de Wesley Safadão: ‘Fiquei decepcionado’

Luiz Bacci reclamou da presença do DJ Ivis, acusado de tentativa de homicídio contra a ex-mulher Pamella Holanda, em um show de Wesley Safadão. Nesta segunda-feira (6), o jornalista da Record afirmou que comprou ingressos para a apresentação do cantor, mas que desistiu de ir ao evento após descobrir que o produtor musical estava no local. “Fiquei decepcionado”, pontuou o âncora.

“Esse homem que foi gravado espancando a mulher é o que estava nos bastidores do show do Wesley Safadão. Comprei cinco ingressos, ia com os meus amigos, mas fiquei decepcionado, extremamente decepcionado”, desabafou Bacci durante o Cidade Alerta.

Durante o relato, o apresentador disse que recebeu reclamações de famosos que estavam presentes no show, realizado no último sábado (4): “Vários artistas que foram convidados para o seu show aqui em São Paulo se sentiram desprestigiados. Pô, convidado vip do lado de um cara que acabou de sair da cadeira porque espancou a mulher? E ele não cumpriu pena! Foi solto e está respondendo em liberdade”