O secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Cirleudo Alencar, anunciou nesta sexta-feira (17) que as luzes de Natal do Palácio Rio Branco serão acesas neste domingo (17).

O evento que deve iniciar a partir das 18h contará com uma programação especial e a participação do Papai Noel para tirar fotos com as crianças e adultos.

“Estamos organizando uma programação incrível e especial para a população com muita luz e beleza”, disse Alencar.