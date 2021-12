Marido de Ana Hickmann, após anúncio de câncer, surge em tratamento e desabafa com médico: “Travei uma batalha”

Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, que venceu a luta contra um câncer há pouco tempo, usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para alertar o público sobre a importância da prevenção.

Sendo assim, aproveitando o Dezembro Laranja, campanha do último mês do ano para fala sobre os riscos do câncer de pele, Alexandre publicou um vídeo ao lado de seu médico e falou sobre sua luta contra a doença. Verdadeiro, o empresário disse que não foi fácil.

Dessa forma, iniciou ele: “Eu travei uma batalha contra o câncer e posso afirmar: não é fácil! Por isso que eu sempre alerto as pessoas ao meu redor para que fiquem atentos e se previnam! Cuidar da saúde é uma prioridade e merece muito a nossa atenção.”.