Mila Moreira, atriz da Globo, morre aos 72 anos

A ex atriz da Globo, foi casada com Luis Gustavo, que também faleceu em 2021 aos 87 anos após uma batalha contra um câncer no intestino. Além disso, a história foi confirmada há pouco tempo, por Mila.

“Eu casei na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Ele era desquitado e não tinha divórcio. A gente casou lá“, revelou ela em uma conversa com a jornalista Leda Nagle.

No entanto, não para por aí. Entre os namorados de Mila Moreira, também estão o produtor musical Ronaldo Bôscoli (1966-1967); o ator Gracindo Júnior (1979-1980) e o ator Eduardo Conde (1980-1981).