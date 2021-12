Moradora de MS é sorteada ganha um ano de energia de graça

O ano de 2022 está chegando com boas notícias para quem acreditou na sorte e se cadastrou na Promoção 1 Ano de Conta Grátis. A Energisa realiza nesta semana a entrega do prêmio aos primeiros contemplados da campanha que está sorteando, todo mês, um ano de conta de luz grátis entre os clientes que pagarem a fatura pelo QR Code PIX.

Em Mato Grosso do Sul a solenidade para a entrega do certificado de premiação ocorreu nesta terça-feira (28), em Ponta Porã. Marta Garay foi a primeira cliente sorteada, e levou para casa o certificado de premiação que garante um ano de conta grátis, a ser usufruído exclusivamente na unidade consumidora cadastrada na promoção.

“Foi um presentão para este final de ano, vai me ajudar muito. Faz alguns meses que estamos pagando pelo PIX, foi meu filho quem me cadastrou. Até me emocionei ao pegar o certificado. Neste calor consumimos muita energia, principalmente com ventilador, então essa economia, me deixa muito feliz e agradecida”, comemora a ganhadora.

Válida em todos os Estados onde a Energisa atua em distribuição de energia elétrica, a promoção é destinada a clientes da categoria “Pessoa Física” que fazem o pagamento pelo QR Code do PIX que está na fatura impressa de energia. Cada conta paga garante ao cliente um número para concorrer no sorteio.

Excepcionalmente neste mês de dezembro, os clientes puderam triplicar as chances, já que receberam três números da sorte por cada fatura paga via PIX. Mas, as chances não terminaram. Em 2022 tem mais, com sorteios mensais para quem aderir a essa praticidade de pagamento e se cadastrar no site da promoção.

Para participar é fácil: basta o cliente pagar a sua conta de luz utilizando o QR Code PIX e se cadastrar no site http://www.anodeconta.com.br. É importante ler todo o regulamento, que está disponível no site, para conhecer os critérios da promoção e saber como ocorrem os sorteios, bem como a entrega do prêmio que pode ser de até R$ 5 mil/ano.

A Energisa foi pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz. Por meio dessa ferramenta, o cliente tem a praticidade de fazer o pagamento da conta de luz em menos de dez segundos, a qualquer hora do dia, até mesmo nos finais de semana e feriados, usando apenas aplicativos do celular, inclusive o Energisa ON que está disponível nas lojas de app.