Neste ano, 37 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes já foram registrados em Sena

Dados emitidos recentemente pelo Conselho Tutelar de Sena Madureira apontam que até a presente data já foram registrados 37 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no município. O número excede o que foi verificado no ano passado.

De acordo com a conselheira tutelar, Lays Mayra, a situação é complicada e precisa do engajamento da população para diminuir o problema. “Trata-se de uma situação muito preocupante. Temos feito um amplo trabalho no sentido de orientar as famílias, mas precisamos também da ajuda da população no sentido de denunciar os casos. Para se ter uma ideia, em algumas situações as vítimas chegam até a ser ameaçadas para mudar seus depoimentos, mas, o nosso trabalho continuará sendo feito para combater esse tipo de crime”, frisou.

Conforme informações, na maioria das vezes os abusadores são pessoas do próprio convívio das crianças ou adolescentes (pais, tios, avós, padrastos), que desfrutam do vínculo familiar para consumar suas práticas criminosas. “Esse é um tipo de crime que deixa traumas na vítima, muitas vezes pela vida toda. É por isso que precisamos enfrentá-lo a cada dia”, salientou.

Neste ano, vários infratores foram condenados pela justiça Acreana, numa demonstração clara de que, uma vez presos, não ficarão impunes.

Em Sena Madureira, as denúncias podem ser encaminhadas para o Conselho Tutelar através do telefone: (68) 99983-8058.