Neymar brinca sobre comprar o Santos e “contrata” Lucas Lima: “Ele com a 10 e eu com a 11”

Ídolo recente do Santos e maior artilheiro da equipe após a era Pelé, Neymar brincou sobre a possibilidade de comprar o clube quando questionado por um torcedor durante live na tarde desta terça-feira.

O jogador do Paris Saint-Germain se imaginou como dono do Alvinegro e, de quebra, já anunciou a primeira “contratação”: o meia Lucas Lima, hoje no Fortaleza, que deixou o Peixe rumo ao Palmeiras no fim de 2017.

– Já pensou? Comprar o Peixão? Aí, vai estar lá eu e o Lucas Lima. Lucas Lima na meiúca com a 10 e eu com a 11 de novo – disse o camisa 10 do PSG.

A transformação dos clubes brasileiros em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) virou assunto neste fim de ano, com Cuiabá, Cruzeiro e Botafogo sendo alguns dos clubes que já adotaram a modalidade.

Apesar da brincadeira de Neymar, a tendência é de que o Alvinegro não se torne uma SAF. O presidente Andres Rueda já se pronunciou em entrevistas onde deu a entender que a modalidade não seria interessante para a situação financeira do clube.