Os piores do ano na televisão e no streaming

É inevitável: entre os piores do ano sempre figuram aqueles programas que sequer ambicionam serem bons. É o caso do “Alerta nacional”, de Sikêra Jr., na RedeTV!. O apresentador se alimenta do discurso de ódio, das fake news e das baixarias em geral. Mas não pode ficar de fora da coluna de hoje. Como ele, o sensacionalismo de atrações policiais como “Brasil urgente” (Band) e “Cidade alerta” (Record), que exploraram o Caso Lázaro ad nauseam. E houve quem defendesse aguerridamente o negacionismo, como o “Opinião no ar”, também da RedeTV!, fazendo um desserviço num período de tanto sofrimento para o público.

Mas na lista dos piores estão ainda atrações que investiram e fracassaram. Foi o caso do “Zig zag arena”, na Globo, uma espécie de gincana televisiva. E também de “Casa Kalimann”, com Rafa Kalimann, no Globoplay. Alguns realities que obtiveram sucesso no passado afundaram em 2021. Aconteceu com “A fazenda”, agora sob o comando de Adriane Galisteu. Mesmo sendo boa apresentadora, ela não dissolveu a falta que os espectadores sentiram de Marcos Mion. Além disso, as subcelebridades da edição não seduziram ninguém. “Ilha Record”, outra aposta da emissora, não teve êxito.

PUBLICIDADE

Entre as novelas, “Verdades secretas” 2 decepcionou, com sua trama pouco convincente. E o que dizer das histórias bíblicas da Record? As reprises se misturam ao que é inédito, tudo parece a mesma imensa novela. No mais, vale torcer para o Prime Video da Amazon melhorar a qualidade das sinopses.

Sikêra Jr (Foto: Reprodução)

Cena de ‘Gênesis’, da Record (Foto: Blad Meneghel)

Rafa Kalimann no ‘Casa Kalimann’, do Globoplay (Foto: Divulgação)

Fernanda Gentil no ‘Zig zag arena’ (Foto: João Cotta/Globo)