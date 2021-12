Pabllo Vittar pede para cantar em posse de Lula em 2023

“Ele não sabe, mas fez parte da minha infância e da minha vida. Cresci com Bolsa Família, no MST, projetos que ele proporcionou. É uma referência para mim. Acredito muito na mudança que ele pode trazer, com muita fé e sabedoria”, afirmou a artista ao Splash, do Uol.

A drag queen também se ofereceu para embalar a trilha sonora da possível posse e pediu aos famosos que se manifestarem nas redes sociais. “Artistas se posicionarem é um dever. É a influência do bem contra o mal. Se Deus quiser, estarei na posse do Lula. Quero receber o convite formal! Cantarei com um belo vestido vermelho”, disparou. “Ano que vem é Lula. Estou muito feliz que a gente vai sair desse buraco infernal”, finalizou. A drag queen também se ofereceu para embalar a trilha sonora da possível posse e pediu aos famosos que se manifestarem nas redes sociais. “Artistas se posicionarem é um dever. É a influência do bem contra o mal. Se Deus quiser, estarei na posse do Lula. Quero receber o convite formal! Cantarei com um belo vestido vermelho”, disparou. “Ano que vem é Lula. Estou muito feliz que a gente vai sair desse buraco infernal”, finalizou.