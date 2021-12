Personal trainer é enganada e tem R$ 1 milhão desviado por “Don Juan”

A personal trainer Carolina Mainardi, 37 anos, jamais imaginou que o golpe mais duro partiria de quem estava ao seu lado há cinco anos. A gaúcha radicada no Distrito Federal foi enganada pelo próprio noivo, que desviou R$ 1 milhão de suas economias e desapareceu. O homem que zerou o recurso aplicado na poupança da ex-companheira é o empresário carioca Diego Ribas Gois, 35 anos.

O caso, registrado pela vítima na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), apura o crime de estelionato. Carolina conta ter conhecido o ex-noivo em 2014, em Jurerê Internacional, um dos destinos mais sofisticados do litoral brasileiro, em Santa Catarina. Semanalmente, Diego viajava do Rio de Janeiro a Brasília para ficar com a personal.

Leia mais em Metrópoles.