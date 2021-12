Pinscher acreano com milhões de visualizações vira sucesso na web após ‘andar de bike’ com a Barbie

A acreana e fonoaudióloga Aline Mota, de 24 anos, não imaginava que o seu presente de aniversário se transformaria em um verdadeiro sucesso nas redes sociais, em poucos dias.

O pequeno Luke, um cachorrinho da raça pinscher e o mais novo filho de Aline, tem cerca de 13 milhões de visualizações no Instagram e no Tik Tok desde que seu vídeo foi compartilhado com o público. Nas imagens, o pet aparece andando na garupa da bicicleta de uma Barbie.

“Ganhei o Luke de presente, no final de novembro, na data do meu aniversário. Já tinha tido um pinscher e sonhava com outro. A chegada dele me deixou emocionada. É a alegria da casa e o nosso chamego”, contou a fonoaudióloga em entrevista ao ContilNet.

O vídeo que repercutiu nas redes foi gravado no dia em que Aline saiu de casa para trabalhar e deixou Luke sob os cuidados da mãe da acreana e de sua irmã. “Lembro que cheguei em casa após o trabalho e minha mãe já foi logo dizendo: “Gravamos um vídeo do Luke, mas não sei se você vai gostar”. Na hora que vi, fiquei encantada e postei nos stories. Quase 90% dos seguidores visualizaram e reagiram, perguntando tudo sobre ele [o Luke]”, continuou.

Aline decidiu publicar o vídeo nas plataformas. De lá até aqui, o seu número de seguidores mais do que dobrou. “Até agora não consigo acreditar na repercussão. Famosos, cantores e blogueiros repostaram. Eu tinha sete mil seguidores no Instagram e já estou alcançando a marca de 20 mil”, destacou a acreana.

“Quando passeio com ele, as pessoas querem tirar fotos, abraçar, pegar no colo. Muita gente diz: “Olha, o Luke da bicicletinha”. Todo mundo se encanta”, acrescentou.

Sobre o temperamento do mais novo sucesso da internet, Mota explicou que Luke é muito afetuoso. “Ele é um amorzinho e muito carinhoso. Às vezes, durante a noite, fica atacado, querendo morder, mas é só brincadeira”, finalizou.

Os vídeos e imagens do Luke podem ser vistos no Instagram e Tik Tok pelo @alinemotafono.