A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, apreendeu entorpecente no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 17h.

Na ocasião, após levantamento de inteligência do 8° BPM a guarnição do GIRO conseguiu lograr êxito na apreensão do ilícito.

A priori, ninguém foi preso, contudo a investigação irá continuar no sentido de localizar a autoria delitiva. Os ilícitos forem entreguem na delegacia de Polícia Civil para lavratura dos procedimentos cabíveis.