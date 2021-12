Policial que ajudou picolezeiro no Acre e viralizou na internet ganha vaquinha de página nacional para comprar casa própria

A página “Razões para Acreditar” criou na última sexta-feira (17), uma arrecadação virtual para que o policial militar acreano Derineudo dos Santos, que ficou conhecido por ajudar um vendedor de picolés a vender pelas ruas de Rio Branco em 2020, também consiga adquirir a casa própria. A meta da vaquinha é de R$135 mil.

LEIA TAMBÉM: Picolezeiro que juntava dinheiro para comprar casa no AC ganha residência em projeto social

Derineudo mora em uma casa alugada com a esposa, Fábia Cristina, e é o fundador do Projeto Amigos Solidários, uma Organização Não-Governamental (ONG) do Acre que já ajudou mais de 800 jovens levando alimentação, cultura e esporte para que estes não busquem o caminho da criminalidade como refúgio à falta de oportunidades.

Com a pandemia, a esposa, que se dedicava apenas para o projeto, teve de arrumar um emprego como secretária.

“Além do aluguel e contas, boa parte do valor que ele recebe, acaba destinando ao projeto, que teve as doações reduzidas, devido a pandemia”, diz a página da vaquinha.

Antes disto, a página também criou uma vaquinha para angariar fundos ao projeto que preside. A arrecadação já ultrapassa mais de R$33 mil.

PICOLÉZEIRO

Na época em que o vídeo viralizou, em 31 de dezembro de 2020, e chegou até a página Razões para Acreditar, ele conseguiu levantar fundos, mais precisamente R$113 mil em apenas quatro dias, para que o picolézeiro Manoel Vieira, de 58 anos, conseguisse a casa própria. Na ocasião, também conseguiu vender todos os picolés debaixo do sol escaldante do Acre próximo ao Horto Florestal.